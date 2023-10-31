Группа «Аэрофлот» за девять месяцев нарастила выручку на 42,8%

Скорректированная чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) авиакомпании «Аэрофлот» за 9 месяцев текущего года составила 16 млрд рублей против убытка в 32,5 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованного перевозчиком отчета.

Выручка «Аэрофлота» за январь-сентябрь составила 357,3 млрд рублей против 250,3 млрд рублей в 2022 году, говорится в сообщении компании.

Согласно представленным финансовым результатам, операционный убыток компании за 9 месяцев текущего года — 7,8 млрд рублей против 66,7 млрд рублей годом ранее.

Бумажный (нефинансовый) убыток компании составил 94,6 млрд рублей.

Рост выручки на 42,8%, отмечает «Аэрофлот», обусловлен увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям.

Количество рейсов выросло на 11,1%, в том числе на международных направлениях на 76,4%, что привело к существенному росту объемов пассажирских и грузовых перевозок. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» увеличилось на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки во внутреннем сегменте показали рост на 4,2%, а в международном — удвоились. Грузовые перевозки выросли на 15,1%, в том числе на международных направлениях на 26,8%.

Также «Аэрофлот» сообщает, что в течение 2023 года компания продолжала строгий контроль над расходами, поэтому основным фактором роста расходов стало увеличение производственной программы. Вместе с тем, по ряду статей дополнительное влияние оказывал фактор роста цен на закупаемые продукты и услуги. Так, например, расходы на авиакеросин выросли на 23,7 млрд рублей, при этом 70% роста приходится на увеличение объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% — на ценовый фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом.