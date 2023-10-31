В «Росатоме» заявили об отсутствии нерешенных вопросов по Белорусской АЭС

Москва и Минск не имеют никаких нерешенных вопросов, касающихся проекта строительства Белорусской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявили представители государственной корпорации «Росатом», передает РИА Новости.

В заявлении указано, что задержка строительства объекта произошла из-за пандемии коронавируса и текущей геополитической ситуации в мире. При этом специалисты не намерены нарушать требования безопасности, только чтобы ускорить реализацию данной инициативы.

«Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока», — уточнили в «Росатоме».

Представители госкорпорации добавили, что на данном этапе между Москвой и Минском нет никаких спорных и нерешенных вопросов. Также сотрудники организации указали на необходимость учитывать ряд факторов, влияющих на скорость строительства АЭС.

В первую очередь речь идет о статусе Белоруссии как страны, которая впервые решила встать на путь «большой атомной энергетики». Кроме того, в «Росатоме» обратили внимание, что полный срок жизни АЭС составляет 80 лет с учетом их вывода из эксплуатации. В связи с этим российская госкорпорация считает нормальным идти навстречу заказчику по отдельным аспектам строительства.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал предполагаемые сроки запуска Запорожской атомной электростанции.