Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин констатировал прохождение периода адаптации российской экономики

Премьер Мишустин увидел близкое завершение периода адаптации экономики России

Экономика России по итогам года может показать рост, поскольку период адаптации в основном пройден. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, сегодня кабмин проведет обсуждение текущего положения дел и оценит риски, которые могут оказать влияние на социально-экономическое развитие страны. Премьер так же отметил что спад в нефтегазовом секторе России сохраняется.

«Здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта», — подытожил Мишустин.

До этого Мишустин сообщил, что экономика стран входящих в СНГ показала рост по ключевым показателям несмотря на прогнозы о ее крахе от недоброжелателей. Он так же отметил, что за семь месяцев промышленное производство увеличилось более чем на 2,5% инвестиции в основной капитал увеличились на 8% а перевозки выросли на 6,6%.

Ранее эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий