Мишустин констатировал прохождение периода адаптации российской экономики

Экономика России по итогам года может показать рост, поскольку период адаптации в основном пройден. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, сегодня кабмин проведет обсуждение текущего положения дел и оценит риски, которые могут оказать влияние на социально-экономическое развитие страны. Премьер так же отметил что спад в нефтегазовом секторе России сохраняется.

«Здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта», — подытожил Мишустин.

До этого Мишустин сообщил, что экономика стран входящих в СНГ показала рост по ключевым показателям несмотря на прогнозы о ее крахе от недоброжелателей. Он так же отметил, что за семь месяцев промышленное производство увеличилось более чем на 2,5% инвестиции в основной капитал увеличились на 8% а перевозки выросли на 6,6%.

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