Вице-президент Сбера рассказал о влиянии конкуренции на рынок льготного лизинга

Последние три года общественный транспорт России модернизируется позитивными темпами. Об этом на форуме «Общественный транспорт» на тему «Механизмы привлечения внебюджетного финансирования в отрасль в текущих условиях» рассказал вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

Участники дискуссии обсудили перспективы развития общественного транспорта в России, госпрограммы, потребности рынка, меры поддержки отрасли, а также выполнение поручений президента РФ, которые были даны по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта 17 августа 2023 года.

По словам Чачина, с 2020 года в России запущено 7 программ господдержки, которые обеспечивают финансирование отрасли на 260 млрд руб. до 2025 года. Он напомнил, что за последние три года Сбер вложил в модернизацию общественного транспорта в регионах России свыше 40 млрд руб. Благодаря этому было обновлено 2,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. В 2022 году доля Сбера в госзакупках транспортных средств составила более 60%.

«Сейчас перед нами стоит новая амбициозная задача — президент России по итогам недавнего Госсовета дал поручение обеспечить ежегодное снижение среднего возраста транспортных средств и определить постоянный источник финансирования программы льготного лизинга до 2030 года с поэтапным ежегодным увеличением (начиная с 15 млрд руб. в 2024 году)», — подчеркнул он.

Как уточнил Чачин, чтобы выполнить эти поручения и сделать общественный транспорт в стране удобным, современным и экологичным, нужно много сделать.

«Необходимо расширить программу льготного лизинга, сделать отбор компаний более конкурентоспособным и ограничить объем субсидий в «одни руки» в размере не более 40%. Так мы сможем ускорить процесс обновления транспортных средств и привлечь в отрасль более 500 млрд руб. внебюджетного финансирования», — объяснил вице-президент Сбера.

Кроме того, Сбер предлагает финансировать программы обновления электротранспорта в регионах преимущественно через концессионные соглашения, выделять субсидии из федерального бюджета в размере 30-50% в зависимости от бюджетной обеспеченности регионов и предоставить процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ по заемному финансированию. Предполагается, что эти меры позволят привлечь в отрасль дополнительное внебюджетное финансирование в объеме более 600 млрд руб., это поможет быстрее обновить общественный транспорт в стране.