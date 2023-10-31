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Австрия нашла замену российскому газу

OMV обещает обеспечить Австрию газом, если поставки «Газпрома» прекратятся

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Австрийский нефтегазовый концерн OMV, несмотря на продолжение получения от «Газпрома» сверхобъемов по природному газу, ищет меры по диверсификации поставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы концерна OMV Альфреда Штерна.

Как отметил топ-менеджер, были приняты меры по диверсификации поставок на случай остановки транзита через территорию Украины после 2024 года. Так, как подчеркнул Штерн в интервью, забронированы необходимые мощности трубопроводов для получения газа из альтернативных источников.

Основные инструменты диверсификации OMV — увеличение собственной добычи, контракты с Equinor и BP, долгосрочные соглашения с Италией, а также закупка СПГ. Укреплены также емкости для хранения голубого топлива в Австрии. По информации источника, компания имеет возможность в любой момент полностью отказаться от поставок из РФ и переключиться на альтернативных поставщиков.

До этого стало известно, что концерн OMV закупил у «Газпрома» в два раза больше газа, чем год назад.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина прекратит транзит российского газа в Европу после 2024 года.

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