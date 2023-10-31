Патрушев рассказал о недостатках параллельного импорта

Параллельный импорт мешает развивать отечественные разработки, хотя помог в стабилизации ситуации на российском рынке. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта», — заявил он.

По словам Патрушева, параллельный импорт во многом выполнил свою роль в стабилизации на товарном рынке.

Также секретарь Совбеза выразил мнение, что российские компании часто продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в РФ научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок.

30 октября стало известно, что Минпромторг РФ выступил против включения лекарственных препаратов из Индии в перечень товаров для параллельного импорта. По мнению Минпромторга, завоз индийских медикаментов в рамках параллельного импорта может негативно сказаться на качестве и безопасности лекарств, а также привести к серьезным последствиям для здоровья россиян.

Ранее посол России заявил о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии.