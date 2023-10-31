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Рост цен на бензин в России хотят ограничить инфляцией

В Госдуму внесут законопроект об ограничении цен на топливо в РФ инфляцией

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На рассмотрение Госдумы намерены внести законопроект, ограничивающий рост цен на бензин, дизельное топливо и авиакеросин уровнем инфляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный депутатами Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду».

Согласно законопроекту, цены на указанные виды топлива смогут повышаться не более чем на прогнозируемый уровень инфляции, закрепленный в федеральном бюджете. Это нужно, чтобы исключить резкие скачки цен, отмечается в документе.

По мнению авторов инициативы, в настоящее время ценообразование на топливо в России не зависит от рыночных факторов, а рост цен носит «неконтролируемый и скачкообразный характер». Ранее правительство уже пыталось стабилизировать цены на ГСМ, в частности, снижая акцизы и вводя механизм демпфера, однако эти меры не решили проблему, считают депутаты.

В конце сентября ФАС возбудила антимонопольные дела в пяти регионах России из-за цен на бензин.

Ранее эксперт раскрыл причину высоких цен на дизель по стране.

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