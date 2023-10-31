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Австрия увеличила импорт газа из России вдвое

Австрийская OMV закупила у «Газпрома» в два раза больше газа, чем год назад

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Максим Богодвид/РИА Новости

Австрийская компания OMV в третьем квартале 2023 года закупила у «Газпрома» в среднем 5,4 тераватт-часа газа в месяц для поставок в Австрию. Об этом сообщается в отчетности компании.

Это в два раза больше, чем в третьем квартале 2022 года, когда ежемесячные поставки составляли 2,5 тераватт-часа. Как следует из отчетности, компания закупала для Австрии примерно 55,8 млн кубометров газа в месяц. Год назад этот показатель находился на уровне 25,85 млн кубометров.

Рост объемов закупок связан с восстановлением поставок после снижения прокачки по «Северному потоку» и его последующей остановки из-за проблем с турбинами Siemens. В начале сентября 2022 года OMV получала от «Газпрома» только 30% контрактного объема, в октябре — 65%.

Таким образом, несмотря на геополитические разногласия между Россией и Европой, Австрия почти вдвое увеличила закупки российского газа в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило компенсировать снижение поставок в предыдущие месяцы.

До этого Государственная дума одобрила в I чтении закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям.

Ранее слова Шольца о газовой независимости Германии от России сочли блефом.

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