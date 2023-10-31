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Песков прокомментировал волатильность курса рубля

Песков назвал колебания курса рубля нормальным экономическим процессом

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Илья Питалев/РИА Новости

Волатильность курса рубля — это нормальный экономический процесс, не связанный с санкциями и уходом бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Курс рубля, действительно, подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется — это нормальный экономический процесс», — заявил Песков.

Кроме того, он отметил, что уход западного бизнеса объясняется санкциями, а не экономической ситуацией в России. По его словам, условия выхода западных компаний строго регулируются правительственной комиссией. «Свободного выхода» из РФ для компаний из недружественных стран не может быть», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее западные СМИ сообщили, что иностранным компаниям, покидающим Россию, придется согласовывать стоимость продажи активов в рублях. Однако, по словам Пескова, это никак не связано с курсовой волатильностью.

На прошлой неделе аналитик Антонов рассказал, что рубль близок к перелому тренда и продолжит расти.

Ранее курс доллара опустился до 92 руб. впервые с августа.

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