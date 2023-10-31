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Стали известны пособия, которые вырастут с 2024 года

Экономист Иванова-Швец: с 2024 года вырастут пособия, связанные с детьми

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году. Об этом заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время мать, которая ухаживает за ребенком возрастом до 1,5 лет получает 33 282 рубля. В следующем году сумма вырастет до 49 123 рублей, а в 2025-м — до 68 996 рублей.

Он отметила, что пособие также можно будет получать даже при возвращении на работу. Будет проиндексирован и материнский капитал — на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго, как и вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам.

МРОТ с 1 января 2024 году будет проиндексирован на 18,5% до 19 242 рублей.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2024-м все социальные выплаты в РФ увеличатся на 7,5%. Согласно ее информации, повышение коснется всех соцвыплат, включая материнский капитал, льготные пособия для семей с детьми и многодетные семей, а также различного рода выплаты малоимущим ячейкам общества. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что правительство дополнительно направит свыше 17 млрд рублей на помощь многодетным семьям, выплачивающим ипотечные кредиты.

Ранее россиянам рассказали, какие возможности дает уход за пожилым.

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