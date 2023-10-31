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Бойцы «Ахмата» дронами уничтожили опорный пункт ВСУ

РИА Новости: бойцы «Ахмата» уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском участке

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Первый канал

Группа «Аида» спецназа «Ахмат» при помощи дронов-камикадзе и беспилотников со сбросами атаковали опорный пункт ВС Украины под Белогоровкой на Кременском участке фронта в Донбассе. Как сообщил РИА Новости командир отряда с позывным «Охотник», боевые задачи выполнены на должном уровне.

«Успешно отработали, «разобрали» опорник, группу БПЛА [операторов дрона] уничтожили, технику», — рассказал командир о результатах работы группы «Аида» за сутки.

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные смогли подавить свыше 30 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины с пятью бронемашинами и свыше 125 украинских военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожены пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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