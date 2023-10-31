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Россиянам рассказали о повышении социальных выплат в 2024 году

Депутат Бессараб: все соцвыплаты в России в 2024 году вырастут на 7,5%

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Depositphotos

В 2024 все социальные выплаты в РФ увеличатся на 7,5%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

«С 1 февраля, как уже было анонсировано, социальные выплаты вырастут на 7,5%», — рассказала парламентарий.

Согласно ее информации, повышение коснется всех соцвыплат, включая материнский капитал, льготные пособия для семей с детьми и многодетные семей, а также различного рода выплаты малоимущим ячейкам общества.

Бессараб добавила, что с 1 января следующего года в России также увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.

По ее словам, большая часть социальных пособий в стране выплачивается системно, в связи с чем дополнительные финансы на помощь россиянам выделить трудно.

«В 2024 году вряд ли появятся новые пособия», — заключается в статье.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что российское правительство дополнительно направит свыше 17 млрд рублей на помощь многодетным семьям, выплачивающим ипотечные кредиты.

Ранее россиянка по ошибке осталась без пособия на ребенка.

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