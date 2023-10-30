Центробанк может получить право устанавливать ограничения на выдачу ипотеки

Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации попросит дать ему полномочия устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотеки по аналогии с потребительскими кредитами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Центробанк с этого года наделили правом устанавливать количественные ограничения на выдачу ссуд, однако только по потребкредитам и микрозаймам. При этом у регулятора отсутствуют аналогичные полномочия на ипотечном рынке. Представители ЦБ ранее заявляли, что могут возобновить диалог с другими ведомствами для получения этого права.

В проекте говорится, что в целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании регулятор «подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)».

Как отмечается в документе, такой инструмент позволит ограничить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Потери банков по таким кредитам выше, особенно во время кризисов.

В Центробанке также заявили, что до того, как регулятор получит полномочия устанавливать количественные ограничения на предоставление рискованных ипотечных кредитов, для этих целей могут использоваться макропруденциальные надбавки.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что видит риски перегрева на российском ипотечном рынке.

Ранее сообщалось, что в России может начаться кризис недвижимости.