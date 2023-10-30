ЦБ зафиксировал всплеск желания россиян откладывать деньги

Склонность россиян к сбережениям в октябре выросла до максимума с марта. Об этом говорится в материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», выпущенном ЦБ.

Доля предпочитающих откладывать деньги увеличилась до 55,3% после 53,2% в сентябре. В ЦБ отмечают, что это происходит на фоне высоких, хотя и снижающихся инфляционных ожиданий — 11,2% против 11,7% месяцем ранее. «Рост склонности к сбережению свидетельствует об осторожности населения в трате средств на фоне сохраняющейся неопределенности относительно экономической ситуации», — прокомментировали в ЦБ.

Регулятор прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в диапазоне 7-7,5%. В 2024 году ожидается снижение до 4-4,5%, а в дальнейшем стабилизация около 4%.

«Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на закрепление инфляции вблизи 4% в среднесрочной перспективе», — напомнил регулятор.

На прошлой неделе родителям дали советы, как сформировать финансовую подушку для ребенка.

Ранее ЦБ раскрыл количество россиян, взявших кредит за последние полгода.