Стоимость урана взлетела из-за геополитики и дефицита предложения

Стоимость фьючерсных контрактов на уран на бирже Comex достигла $74,3 за фунт. Это максимальный уровень с апреля 2008 года, следует из данных торгов.

По мнению аналитиков, резкий рост цен связан с обострением геополитической напряженности на фоне ограниченных мировых запасов урана и рисков с поставками. Однако текущие цены значительно ниже исторического максимума в $140 за фунт в мае 2007 года. Цены растут на фоне высокого спроса и ограниченного предложения. Крупнейшие производители Cameco и Orano снизили прогнозы, столкнувшись с трудностями.

Еще в сентябре стоимость урана достигла $70 за фунт, обновив 12-летний максимум. А к середине осени цены cкорректировались до $65,5.

В конце сентября аналитики, опрошенные агентством Reuters, отметили, что спрос на уран будет сохраняться в течение десятилетий. «Рынок медленно повышает цены <...> на фоне того что атомная энергетика начала понемногу заменять мощности, ранее используемые ископаемым топливом. Цены будут расти из года в год в течение следующих 10-20 лет или до тех пор, пока мир не найдет другой источник энергии», — сказал горнодобывающий аналитик SP Angel Джон Мейер.

На прошлой неделе президент США Джо Байден запросил у конгресса миллиарды на увеличение мощностей по обогащению урана.

Ранее цены на уран поднялись до максимума за 12 лет.