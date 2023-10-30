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Саудовская Аравия может сделать подарок для Азии

Саудовская Аравия впервые за полгода может не поднять цену на нефть для Азии

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Shutterstock

Саудовская Аравия впервые за шесть месяцев может не повышать цену на нефть марки Arab Light для азиатских покупателей в декабре Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на собственный опрос.

Аналитики объясняют это ослаблением физического рынка на фоне снижения маржи нефтеперерабатывающих заводов в регионе. Хотя цены на Brent перешли к росту после нападения ХАМАС на Израиль, прибыль от переработки нефти в топливо снизилась. В то же время стоимость фрахта выросла. Эксперт Citigroup прогнозирует, что поставки нефти в Китай, крупнейшего импортера, будут умеренными из-за высоких цен.

Саудовская Аравия вместе с Россией возглавляет ОПЕК+, которая согласовала снижение добычи нефти. Кроме того, Эр-Рияд дополнительно добровольно сократил добычу для поддержки цен. Однако в конце торгового цикла декабрьских поставок премии на физическую нефть в Азии упали — китайские покупатели были менее активны, отметило издание.

На прошлой неделе Саудовская Аравия заявила, что не планирует менять подход к сотрудничеству с ОПЕК+.

Ранее появился прогноз роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

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