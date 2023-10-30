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В России могут усилить борьбу с выводом прибыли за рубеж

Forbes: ФНС и Минфин усилят контроль за операциями компаний из РФ за рубежом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Минфин и ФНС России разрабатывают законопроект, направленный на ужесточение контроля за внутригрупповыми сделками компаний, чтобы предотвратить уход от налогов. Об этом стало известно Forbes.

В частности, планируется снизить порог доли участия в капитале, при котором компании признаются взаимозависимыми, с 25% до 10%. Это расширит круг проверяемых сделок. Кроме этого, отменят контроль цен по сделкам с иностранными банками и экспортно-кредитными агентствами при отсутствии взаимозависимости — это снизит нагрузку на бизнес при работе с «недружественными» странами.

Для определения рыночных цен налоговики смогут использовать сделки контрагентов, а не только свои с независимыми лицами. Рыночный интервал будет определяться медианой, а не минимумом и максимумом. Также планируют увеличить срок проверок до 5 лет и штрафы — до 40% от суммы корректировки налоговой базы, что в 5 раз больше текущих санкций, пишет издание.

В середине октября стало известно, что россияне стали меньше переводить денег в Грузию и Казахстан.

Ранее ЦБ сообщил о сохранении исторического минимума по незаконному выводу средств из РФ.

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