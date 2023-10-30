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ЕС довел заполнение газохранилищ до исторического максимума

GIE: впервые запасы газа в подземных хранилищах ЕС приблизились к отметке 98,9%

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Shutterstock

Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза впервые достигли 98,9% от общего объема, это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу транзитом через Украину. По состоянию на 30 октября на ГИС «Суджа» объем составил 42,4 млн кубометров. Отбор газа из ПХГ в ЕС 28 октября составил 15 млн кубометров, а закачка — 184 млн кубометров. В настоящее время в хранилищах находится 109 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние пять лет, отметило агентство ТАСС.

Страны ЕС заполнили свои ПХГ на целевые 90% еще в середине августа, хотя изначально в Еврокомиссии рассчитывали достичь этого показателя только к ноябрю. В октябре выросла доля ветрогенерации в производстве электроэнергии Евросоюза — до 20%. Также увеличились поставки СПГ — терминалы загружены на 55% от максимума.

Накануне Медведев оценил планы Германии закупать газ в Нигерии.

Ранее на Украине предупредили о прекращении транзита российского газа в Европу в 2024 году.

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