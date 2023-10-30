В Госдуме предрекли снижение темпов ипотечного кредитования

Центробанк России предпринимает меры, которые устранят перегрев на рынке ипотеки, поэтому в ноябре-декабре 2023 года темпы ипотечного кредитования в стране снизятся. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Полагаю, что, начиная с октября, тем более в ноябре-декабре темпы кредитования в ипотеке будут намного ниже, чем были летом и в сентябре», — сказал депутат.

Он напомнил, что в июле этого года на фоне прогнозов об ужесточении правил выдачи ипотечных кредитов в России сумма кредитов составила 647 млрд рублей, в августе — на 200 млрд больше. В связи с закредитованностью населения ЦБ принял решение о повышении размера первоначального взноса по ипотеке, теперь он составляет 20%.

«Для заемщиков с высокой закредитованностью, например, если они 80% доходов направляют на выполнение обязательств по кредитам, ЦБ для таких кредитов установил дополнительные жесткие нормативы регулирования — с тем, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты такого рода гражданам», — заключил Аксаков.

30 октября участники рынка недвижимости сообщали, что около 30% получивших одобрение на ипотеку в августе-сентябре не смогли взять кредит на утвержденных условиях.

Ранее экономист предрек ставки по ипотеке на уровне 20% годовых к декабрю.