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«Газпром» может купить долю в Aurus

«Ведомости»: «Газпром» может купить крупную долю у производителя люксовых Aurus

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Компания «Газпром» может войти в капитал российского производителя люксовых автомобилей Aurus. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Сроки реализации сделки не известны, но, по словам одного из источников, решение уже принято на правительственном уровне.

По словам другого источника, сделка будет денежной, так как производителю нужны инвестиции для развития своего автомобильного проекта. Другой источник газеты заявил, что «Газпром» может получить до 40% Aurus от его крупнейшего акционера, который является подведомственный Минпромторгу госинститут ФГУП «НАМИ».

20 октября Минпромторг представил список автомобилей, которые рекомендуется использовать российским чиновникам «в приоритетном порядке». В их числе — отечественные Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и китайские машины бренда Haval.

Ранее российский офис Kia обнаружили в Казахстане.

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