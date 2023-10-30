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Стала известна выплата, которая вырастет в два раза с 2024 года

Юрист Соловьев: выплата по больничному в 2024 году увеличится в полтора раза

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Pixabay

Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м — 5 674 рубля. <...> Это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления», — сказал он.

Соловьев также отметил, что если у работника восемь и более лет страхового стажа, то он получает по больничному 100% заработной платы, однако не больше максимальной планки. В текущем году, по его словам, она находится на уровне 2737 рублей за день.

Президент России Владимир Путин 22 августа заявлял, что с 1 января 2024 года в стране запланировано опережающее повышение минимального размера оплаты труда на 18,5%. По словам российского лидера, это повышение МРОТ будет гораздо выше темпов инфляции и роста зарплат в стране в целом.

Позже глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что повышение минимального размера оплаты труда приведет к росту доходов населения, сокращению бедности и доходного неравенства в России.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что повышение МРОТ затронет 4,8 млн россиян.

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