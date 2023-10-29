Рейс из Нижневартовска в Махачкалу приземлился в Минводах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет оказался на взлетно-посадочной полосе в 23:45 по местному времени или 21:45 мск.

До этого в Росавиации сообщили об отмене вылетов из аэропорта Махачкалы в Сургут и Москву.

10 октября в МИД РФ сообщили о том, что авиарейсы из Израиля в Россию продолжают вылетать к аэропортам Махачкалы, Сочи и Минвод.

В настоящее время авиакомпания Red Wings осуществляет рейсы из Тель-Авива в Махачкалу — билеты доступны в продаже начиная с 30 октября. Также из Тель-Авива на самолетах этой авиакомпании можно вылететь в Сочи и Москву. При этом авиакомпания »Азимут» осуществляет полеты из Тель-Авива в Минводы.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.