В КЧР составили протоколы на 34 участников антиизраильского митинга

Управление МВД Карачаево-Черкесской Республики сообщило о составлении протоколов на 34 участников антиизраильского митинга в столице республики. Данные размещены в Telegram-канале управления МВД в КЧР.

Им грозит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге.

«28 октября в Черкесске, на площади Ленина, 80 граждан приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга», — сообщает ведомство.

По данным Telegram-канала «Новый ДОШ», участников митинга было около 200 и они выступали против помощи израильским беженцам на северном Кавказе. При этом ряд источников опровергают прибытие беженцев из Израиля в Дагестан и КЧР.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики идут коллективные Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.