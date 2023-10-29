Посещаемость ТЦ в России начала расти

С наступлением холодов и сокращением доли свободных площадей в торговых центрах двух столиц выросла их посещаемость. Об этом сообщат «Коммерсантъ».

По данным издания, в октябре трафик в московских торговых центрах увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в петербургских — на 10%. Особенно заметна положительная динамика в крупноформатных объектах площадью свыше 40 тыс. кв. м – их посещаемость подскочила на 12% в Москве и 15% в Санкт-Петербурге после спада годом ранее.

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют рост аудитории сменой сезона и желанием горожан обновить гардероб. В частности, посещаемость магазинов одежды выросла на 26% в Москве и 18% в Санкт-Петербурге. Также снижается доля свободных площадей в торговых центрах за счет открытия новых магазинов, в том числе fashion-ретейла. Ожидается, что к концу года этот показатель снизится до 9-10%.

Вместе с тем повышения арендных ставок пока не ожидается. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте офисной недвижимости обеих столиц, где также отмечается умеренный спрос на фоне сокращения вакантных площадей. Таким образом, на рынок коммерческой недвижимости начинает возвращаться спрос.

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