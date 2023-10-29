В России нашли применение активам Евросоюза в случае их конфискации Москвой

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что в случае, если Российская Федерация примет решение конфисковать средства Европейского союза в стране в ответ на аналогичные действия западных стран по отношению к активам Москвы в Европе, эти деньги нужно вложить в решение социальных вопросов.

Чепа отметил, что у России «есть на что тратить деньги».

«Нам нужно тратить деньги на развитие экономики и на решение социальных вопросов, а также на решение социальных вопросов тех, кто находится в зоне специальной военной операции», — указал депутат.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что «воровство» странами Запада замороженных российских активов потребует симметричного ответа.

До этого министр юстиции Финляндии Леену Мери говорил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.