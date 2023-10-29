Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России нашли применение активам Евросоюза в случае их конфискации Москвой

Депутат Чепа: при конфискации РФ активов Евросоюза их надо вложить в соцсферу

close
100%
Игорь Самойлов/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что в случае, если Российская Федерация примет решение конфисковать средства Европейского союза в стране в ответ на аналогичные действия западных стран по отношению к активам Москвы в Европе, эти деньги нужно вложить в решение социальных вопросов.

Чепа отметил, что у России «есть на что тратить деньги».

«Нам нужно тратить деньги на развитие экономики и на решение социальных вопросов, а также на решение социальных вопросов тех, кто находится в зоне специальной военной операции», — указал депутат.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что «воровство» странами Запада замороженных российских активов потребует симметричного ответа.

До этого министр юстиции Финляндии Леену Мери говорил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий