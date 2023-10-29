Эксперт раскрыл причину высоких цен на дизель по стране

Оптовый рынок начал постепенно снижать цены на топливо после ограничения его экспорта, но розничные продавцы пока не спешат менять тарифы на АЗС. Такое мнение в интервью «Российской Газете» высказал заместитель декана кафедры экономики Финансового университета Иван Петров.

«Особенно это заметно в ценах на дизельное топливо. Высокие цены на него пытаются объяснить наличием на рынке нефтепродуктов наиболее емкого московского региона преимущественно премиальных сортов дизельного топлива», — сказал Петров. При этом он отметил, что если бы власти оперативно отреагировали на ход торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), то ситуации со взлетом цен на горючее в России можно было бы избежать использовав только рыночные рычаги влияния, а не переходить на ручной режим управления как сейчас.

С конца июля на СПбМТСБ наблюдался аномальный рост цен на основные виды топлива. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%. По мнению, независимого эксперта Константина Церазова после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным маркером стоимости топлива может стать курс рубля.

Ранее ФАС рекомендовала нефтяным компаниям следить за серым экспортом бензина.