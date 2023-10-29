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Эксперт раскрыл причину высоких цен на дизель по стране

Финансист Петров: АЗС прикрываются высокими оптовыми ценами на топливо

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Мария Девахина/РИА Новости

Оптовый рынок начал постепенно снижать цены на топливо после ограничения его экспорта, но розничные продавцы пока не спешат менять тарифы на АЗС. Такое мнение в интервью «Российской Газете» высказал заместитель декана кафедры экономики Финансового университета Иван Петров.

«Особенно это заметно в ценах на дизельное топливо. Высокие цены на него пытаются объяснить наличием на рынке нефтепродуктов наиболее емкого московского региона преимущественно премиальных сортов дизельного топлива», — сказал Петров. При этом он отметил, что если бы власти оперативно отреагировали на ход торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), то ситуации со взлетом цен на горючее в России можно было бы избежать использовав только рыночные рычаги влияния, а не переходить на ручной режим управления как сейчас.

С конца июля на СПбМТСБ наблюдался аномальный рост цен на основные виды топлива. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%. По мнению, независимого эксперта Константина Церазова после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным маркером стоимости топлива может стать курс рубля.

Ранее ФАС рекомендовала нефтяным компаниям следить за серым экспортом бензина.

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