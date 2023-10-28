Маск заявил, что Starlink окажет помощь Газе

Миллиардер Илон Маск заявил, что его компания Starlink намерена поддерживать связь с признанными в мире организациями для оказания помощи сектору Газа. Об этом он написал в своей социальной сети Х («икс», ранее Twitter).
«Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа», — сказал Маск.
28 октября сообщалось, что палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска с целью восстановления связи в секторе Газа при помощи спутников Starlink. По словам министра, ПНА также сотрудничает с международными и гуманитарными организациями для доставки необходимого оборудования в Газу, а также ведет переговоры с Египтом для ввоза оборудования через КПП «Рафах». Садр добавил, что Starlink дала согласие на сотрудничество с Палестиной.
Сектор Газа столкнулся с серьезными проблемами со связью и интернетом после массированных ударов Израиля. По данным телеканала Al Arabia, мобильная связь и интернет перестали работать в большей части анклава.
Starlink — это проект компании SpaceX, основанной американским миллиардером Илоном Маском. Целью проекта является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.
Ранее Илон Маск назвал дураками сторонников оказания военной помощи Украине.