Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск заявил, что Starlink окажет помощь Газе

Маск: Starlink будет поддерживать связь с организациями для помощи Газе

close
100%
Rafael Henrique/Global Look Press

Миллиардер Илон Маск заявил, что его компания Starlink намерена поддерживать связь с признанными в мире организациями для оказания помощи сектору Газа. Об этом он написал в своей социальной сети Х («икс», ранее Twitter).

«Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа», — сказал Маск.

28 октября сообщалось, что палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска с целью восстановления связи в секторе Газа при помощи спутников Starlink. По словам министра, ПНА также сотрудничает с международными и гуманитарными организациями для доставки необходимого оборудования в Газу, а также ведет переговоры с Египтом для ввоза оборудования через КПП «Рафах». Садр добавил, что Starlink дала согласие на сотрудничество с Палестиной.

Сектор Газа столкнулся с серьезными проблемами со связью и интернетом после массированных ударов Израиля. По данным телеканала Al Arabia, мобильная связь и интернет перестали работать в большей части анклава.

Starlink — это проект компании SpaceX, основанной американским миллиардером Илоном Маском. Целью проекта является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

Ранее Илон Маск назвал дураками сторонников оказания военной помощи Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий