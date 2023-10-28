Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать наличную валюту

Россияне могут купить наличную иностранную валюту по наиболее выгодному курсу в активные часы работы Московской биржи. Об этом РИА Новости рассказали в банках »Тинькофф» и «Зенит».

В это время курс обмена валюты близок к биржевому. В «Тинькофф Банке» уточнили, что в некоторые моменты работы торговой площадки обменный курс доллара составлял плюс 1% к биржевому, а евро — плюс 3%.

Валютные торги на Мосбирже проходят с 7:00 до 19:00 мск с понедельника по пятницу. После этого банки устанавливают «ночной курс», который менее выгоден. Он действует и на выходных.

«На этот период банки расширяют спреды между курсами покупки и продажи [валюты]», — отметили в пресс-службе «Зенита».

То есть разница между курсами покупки и продажи валюты становится больше.

В «Зените» пояснили, что операции клиента после 19:00 мск будут перекрываться банком на бирже следующим днем по заранее неизвестному курсу, поэтому кредитные организации страхуют свои валютные риски.

На закрытии торгов Мосбиржи 27 октября доллар стоил 94,125 рублей, евро — 99,575 рублей. Если допустить, что в этот день реализовался описанный банком «Тинькофф» сценарий, россияне смогли бы купить американскую валюту по 95 рублей, а европейскую — по 102,6 рублей.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.