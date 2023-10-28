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В России многодетным семьям возместят расходы на ипотечные платежи

Мишустин: кабмин выделит 17 млрд рублей на выплаты по ипотеке многодетных семей

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российское правительство дополнительно направит свыше 17 млрд рублей на помощь многодетным семьям, выплачивающим ипотечные кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Его слова передает ТАСС.

«Дополнительно выделим свыше 17 млрд, что поможет поддержать еще около 38 тыс. семей», — отметил председатель правительства.

По его словам, в 2023 году кабмин уже направил на эти цели около 76 млрд руб.

«Продолжим делать все, чтобы у наших граждан была возможность улучшить свои жилищные условия», — утверждает Мишустин.

Согласно информации премьера, данная мера поддержки функционирует для семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

«Если они решили взять ипотечный кредит, то могут получить выплату в размере до 450 тыс. рублей», — подытожил он.

До этого член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что российским семьям можно было бы разрешить приобретать машины за счет материнского капитала.

Ранее в Госдуме предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом.

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