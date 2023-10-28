Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

В базовом сценарии курс доллара на следующей неделе составит 90-95 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Буйволов.

«Потеряв локальную опору в виде налогового периода, российская валюта в начале ноября может отступить ближе к верхней границе обозначенного коридора. Но для более серьезного ослабления курса рубля явных причин нет. Эффект от жесткости политики Центробанка РФ, в том числе повышения ключевой ставки, а также действие правила для экспортеров об обязательной репатриации и продаже большей части валютной выручки, улучшение макроэкономических данных продолжат выступать в пользу нацвалюты», — пояснил он.

Курс доллара на мировом рынке в то же время остается очень крепким в контексте острой геополитики и повышения доходностей гособлигаций США, добавил Буйволов.

ЦБ 27 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Банк России объяснил, что текущее инфляционное давление значительно усилилось, превысив ожидания регулятора. Устойчивый рост внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а ожидания роста цен в России сохраняются на повышенных уровнях, отметил ЦБ.

После решения ЦБ курс рубля резко укрепился — впервые с мая доллар падал ниже 93 рублей, евро — 98 рублей. На закрытии торгов Мосбиржи американская валюта остановилась на отметке 94,125 рублей, евро — 99,575 рублей.

Ранее инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ.