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Вице-премьер Новак прокомментировал ситуацию с ценами на дизельное топливо на АЗС

Новак: некоторые АЗС держат цены на дизель выше средних

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Shutterstock

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране из-за того, что там продается брендированное дизельное топливо. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рублей за литр. Новак подчеркнул, что отдельные АЗС держат цены значительно выше из-за того, что продают брендированное дизельное топливо «это» или «евро».

Вице-премьер подчеркнул, «такого быть не должно». Новак считает, что потребителю необходимо обеспечить выбор — покупать базовое дешевое топливо или дорогое брендированное.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить работу с российскими регионами по приведению цен на топливо к уровню не выше инфляции.

До этого Владимир Путин заявил, что меры по стабилизации цен на топливо в России приняты, но розничные цены на бензин продолжают расти. При этом он подчеркнул, что конечного потребителя не интересует, почему это происходит, а в данном случае важен результат.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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