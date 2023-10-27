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Минпромторг предложил ввести новую квоту на экспорт удобрений

Минпромторг предложил ввести квоту на экспорт удобрений в 16,9 млн тонн

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Министерство торговли и промышленности Российской Федерации предложило ввести квоту на экспорт удобрений с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в объеме 16,948 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что проект предполагает введение количественного ограничения нетарифной квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов минеральных удобрений. Ограничения, в случае их принятия, будут действовать с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

До этого руководитель Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений.

Вице-премьер уточнил, что Россия продолжает расширять клиентскую базу на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Азии и Африке. Местных фермеров обучают эффективным методикам внесения удобрений, разработке смесей, подходящих для конкретного региона.

Мантуров 11 ноября 2022 года сообщил, что Россия наращивает поставки удобрений в дружественные страны.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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