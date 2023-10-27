Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Финансовую систему Украины ждет крах в случае продолжения военного конфликта. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, если российско-украинский конфликт не закончится сейчас, то гривна и банковская система Украины рухнут приблизительно в декабре.

Соскин утверждает, что экономические проблемы для Киева могут быть опаснее, чем неудачи на фронте.

Он добавил, что украинской стороне необходимо отменить военное положение, прекратить боевые действия и убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, в ином случае страна и ее жители будут «уничтожены».

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что международные резервы страны в сентябре сократились на 1,7%, составив $39,7 млрд, они уменьшаются второй месяц подряд.

Нацбанк Украины с 3 октября отказался от политики фиксированного курса гривны и ввел управляемый гибкий курс. Политика фиксированного курса действовала с 24 февраля прошлого года.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.