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Набиуллина сообщила о влиянии кризиса на Ближнем Востоке на решения Банка России

Набиуллина: Центробанк РФ принимает решения с учетом кризиса на Ближнем Востоке

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Банк России

Центральный банк РФ учитывает эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем при принятии ключевых решений. Об этом рассказала глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, заявление которой опубликовано на официальном сайте организации.

В пятницу, 27 октября, руководитель ЦБ РФ провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора. При этом она прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке, назвав ее «существенным фактором неопределенности» на глобальном рынке.

Как сказала Набиуллина, в том числе речь идет о рынке энергоносителей. Она не исключила, что затягивание боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС может привести к сокращению спроса на ключевые экспортные категории российских товаров со стороны других стран.

«Это влияние (конфликта на Ближнем Востоке — «Газета.Ru»), с одной стороны, для российской экономики — рост цен на экспорт, но с другой стороны, объемы спроса могут сократиться», — уточнила глава Центробанка.

Также в ходе пресс-конференции Набиуллина сообщила о готовности финансового регулятора к решительной борьбе с инфляцией в стране. В то же время она уточнила, что ЦБ РФ повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7-7,5%.

Ранее в Греции спрогнозировали рост цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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