Бизнес выступил против полок с российскими товарами в магазинах

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявли, что российский бизнес выступил против полок с отечественными товарами в магазинах. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В ассоциации высказались против депутатской инициативы по причине создания новых рисков для бизнеса. В публикации отмечается, что себестоимость продуктов, которые торговые сети должны выставлять на прилавках по законопроекту о российской полке, может оказаться выше аналогов. Эта ситуация вызовет подорожание продуктов, заявили в АКОРТ.

Эксперты также считают, что товары российских производителей могут столкнуться с низким спросом из-за высоких цен и нестабильного качества. Так целые категории могут потерять прибыльность, а торговля столкнется с сокращением товарооборота.

До этого стало известно, что в Госдуме была подготовлена новая версия законопроекта о «российской полке», который предлагает обязать магазины в первую очередь выставлять российские товары для стимулирования их продаж. Этот законопроект распространяется как на стационарные, так и на интернет-магазины и агрегаторы.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.