Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бизнес выступил против полок с российскими товарами в магазинах

АКОРТ: создание полок с российскими товарами в магазинах приведет к росту цен

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявли, что российский бизнес выступил против полок с отечественными товарами в магазинах. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В ассоциации высказались против депутатской инициативы по причине создания новых рисков для бизнеса. В публикации отмечается, что себестоимость продуктов, которые торговые сети должны выставлять на прилавках по законопроекту о российской полке, может оказаться выше аналогов. Эта ситуация вызовет подорожание продуктов, заявили в АКОРТ.

Эксперты также считают, что товары российских производителей могут столкнуться с низким спросом из-за высоких цен и нестабильного качества. Так целые категории могут потерять прибыльность, а торговля столкнется с сокращением товарооборота.

До этого стало известно, что в Госдуме была подготовлена новая версия законопроекта о «российской полке», который предлагает обязать магазины в первую очередь выставлять российские товары для стимулирования их продаж. Этот законопроект распространяется как на стационарные, так и на интернет-магазины и агрегаторы.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий