Центробанк готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для возврата инфляции к 4%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что ЦБ РФ обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции, готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для ее возврата к цели в 4%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь», — заявила она.

Регулятор пойдет на это, если не увидит признаки устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, добавила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что Банк России обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели. По ее словам текущая траектория ключевой ставки позволит вернуть инфляцию к цели к концу 2024 года и закрепить ее на уровне 4% в дальнейшем.

Банк России также повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

При этом глава ЦБ отметила, что пик инфляции в России уже пройден – это произошло в третьем квартале 2023 года. С этого момента инфляция в стране будет только замедляться, хотя в годовом выражении пик роста цен на товары и услуги придется на весну следующего года.

В пятницу 27 октября ЦБ на заседании совета директоров в четвертый раз за последние четыре месяца повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Подробнее о том, с чем связано решение ЦБ и как оно отразится на жизни россиян, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Центробанке РФ заявили о преодолении пика инфляции в стране.