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Россиянам предложили формировать «выгодные вклады» на фоне повышения ключевой ставки

Депутат Аксаков: возможность сформировать выгодные вклады появилась у россиян

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Решение Банка России поднять ключевую ставку до 15% годовых усилит нагрузку на федеральный бюджет, из которого ведется субсидирование процентных ставок по ряду программ и проектов, однако, для россиян это хорошая возможность сформировать выгодные вклады в банках. Об этом в интервью «Парламентской газете» сказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в этих условиях ставка по депозитам вскоре вырастет. Депутат также посоветовал присмотреться к специальным сберегательным счетам для улучшения жилищных условий, которые в ближайшее время могут появиться в банках. По его словам, парламентарии уже внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

«Договор жилищных сбережений предусматривает формирование долгосрочного депозита в банке для накопления определенной суммы с последующим получением ипотечного кредита для решения жилищных проблем. Сейчас можно по выгодной ставке сформировать такой депозит, накопить на первоначальный взнос, а потом, когда проценты по ипотечным кредитам снизятся, взять ипотеку по выгодной ставке», — отметил Аксаков.

27 октября Центробанк России на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Свое решение ЦБ объяснил усилением инфляционного давления, сопровождающимся резким ростом внутреннего спроса, которое превышает возможности увеличения производства услуг и товаров.

Ранее в Центробанке назвали главное условие для снижения ключевой ставки.

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