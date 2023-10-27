В ЕС оценили цены на энергоносители в Европе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с начала российско-украинского конфликта был достигнут прогресс в снижении зависимости Евросоюза от энергоносителей из Российской Федерации. Но многие лидеры государств ЕС подчеркнули, что на сегодняшний день цены на энергию иногда в четыре раза выше, чем у конкурентов, что влияет на малые, средние и крупные предприятия.

До этого глава греческой энергетической компании MYTILINEOS Эвангелос Митилинеос заявил, что в случае эскалации конфликта в Газе с участием Ирана цены на газ могут подскочить до 500 евро за МВт⋅ч.

До этого глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан спрогнозировал кризис в Европе этой зимой из-за ситуации на энергетическом рынке, прежде всего это поставки газа на территорию союза и уровень цен на него.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.