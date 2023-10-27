Аналитики спрогнозировали курс рубля после повышения ключевой ставки до 15%

Решение Центробанка РФ о повышении ставки до 15% не отразится на курсе рубля, считают эксперты. Так, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко в беседе с mk.ru отметил, что в большей степени на финансовом рынке сейчас сказывается мера по обязательной продаже валютной выручки.

«Рубль, скорее всего, не заметит итогов заседания ЦБ РФ, – считает эксперт. – Для валютного рынка основной ориентир сейчас – насколько эффективно будет работать мера по обязательной продаже валютной выручки. Это проявится уже в начале следующего месяца».

На фоне повышения ключевой ставки в ближайшее время будет наблюдаться повышение доходности по вкладам, особенно по депозитам срочностью до полугода, добавил Кравченко.

«По кредитам, не относящимся к льготным государственным программам, ставки и без того высоки. Здесь влияние оказывает не только рост ключевой ставки, но и регулятивное ужесточение Банка России», – отметил он.

Сомневается в том, что повышение ставки приведет к укреплению рубля, и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Ставка оказывает ограниченное влияние на валютный рынок», – подчеркнул аналитик, назвав решение ЦБ ожидаемым на фоне ускорения инфляции до 6% в сентябре и опасений дальнейшего разгона цен.

По его прогнозу, до 27 октября доллар будет торговаться в диапазоне 95-97 рублей, евро – 100-103,5 рубля. Позже курс доллара может упасть до 92-93 рублей, евро – до 98-99 рублей.

Напомним, сегодня ЦБ на заседании совета директоров в четвертый раз за последние четыре месяца повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Подробнее о том, с чем связано решение ЦБ и как оно отразится на жизни россиян, — в материале «Газеты.Ru».

Экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин ранее также заявил, что повышение ключевой ставки не удержит рубль от падения.