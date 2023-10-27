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Набиуллина рассказала о рисках на рынке ипотеки

Набиуллина: ЦБ видит риски перегрева на рынке ипотеки

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит риски перегрева на российском ипотечном рынке. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В сентябре только за месяц ипотека выросла на 4,2%. Вот такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка. Поэтому здесь мы видим риски, я о них многократно говорила», — заявила она.

По ее словам, свидетельство сохранения рисков — это разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках.

Она подчеркнула, что необходимо поднять требования к первоначальному вносу по льготной ипотеке и отметила, что ЦБ направил такое предложение правительству РФ.

До этого сообщалось, что более половины (61%) россиян считают, что для решения демографической проблемы нужно повысить размер материнского капитала. Некоторые опрошенные отметили, что молодые семьи в России не хотят рожать детей, потому что у них нет собственного жилья или возможности взять ипотеку. В связи с этим они считают, что либо маткапитал должен решать проблему жилья, либо его стоит заменить на выдачу квартир.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею не выплачивать маткапитал женщинам старше 30 лет.

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