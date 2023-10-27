Набиуллина рассказала о рисках на рынке ипотеки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит риски перегрева на российском ипотечном рынке. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В сентябре только за месяц ипотека выросла на 4,2%. Вот такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка. Поэтому здесь мы видим риски, я о них многократно говорила», — заявила она.

По ее словам, свидетельство сохранения рисков — это разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках.

Она подчеркнула, что необходимо поднять требования к первоначальному вносу по льготной ипотеке и отметила, что ЦБ направил такое предложение правительству РФ.

До этого сообщалось, что более половины (61%) россиян считают, что для решения демографической проблемы нужно повысить размер материнского капитала. Некоторые опрошенные отметили, что молодые семьи в России не хотят рожать детей, потому что у них нет собственного жилья или возможности взять ипотеку. В связи с этим они считают, что либо маткапитал должен решать проблему жилья, либо его стоит заменить на выдачу квартир.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею не выплачивать маткапитал женщинам старше 30 лет.