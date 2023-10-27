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В Центробанке назвали главное условие для снижения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина допустила снижение ключевой ставки после спада инфляции

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк РФ планирует перейти к снижению ключевой ставки при устойчивом снижении роста цен в стране, которое, вероятно, произойдет в 2024 году. Об этом сообщила руководитель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — передает слова Набиуллиной корреспондент «Газеты.Ru».

Глава ЦБ также предупредила, что регулятор будет отслеживать проинфляционные риски и может ужесточить монетарную политику, если сочтет нужным.

27 октября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку до 15% годовых. Свое решение ЦБ объяснил усилением инфляционного давления, сопровождающимся резким ростом внутреннего спроса, которое превышает возможности увеличения производства услуг и товаров.

После повышения ключевой ставки курс рубля резко укрепился по отношению к зарубежным валютам. По данным Московской биржи на 13:32, курс доллара снизился до 92,85 рубля, евро — до 98,1225 рубля.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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