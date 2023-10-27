Экс-глава ЦБ оценил резкий рост ключевой ставки до 15%

Повышение Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% демонстрирует твердость политики регулятора, но на изменение валютного курса повышение ставки будет воздействовать только «косвенно». Так считает бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин, с которым поговорила «Газета.Ru».

«Я считаю, что это показатель твердости руководства Центрального банка в продолжении своей политики, прежде всего направленной на контроль за уровнем инфляции. На валютный курс рубля это может иметь только косвенное воздействие. Прямое воздействие было постановлением правительства о валютной выручке, которую необходимо в определенных, видимо, каких-то запланированных объемах доставлять на российский рынок, то есть на Мосбиржу. Детали, механизм остался не совсем разъясненным, как это будет происходить, потому что большинство компаний, непосредственно занимающихся экспортом из России продают агентам, которые уже перепродают за доллары. Компания должны получать рубли. Видимо, сейчас этим механизмом будут какие-то изменения производиться», — сказал он.

По словам Дубинина, изменение ключевой ставки должно привести к подорожанию кредитования и увеличению ставок по вкладам, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту и сдерживанию инфляции. Однако, по его мнению, решение Центробанка «не сработает».

«Повышение ставки должно вызвать удорожание кредитования, повышение ставок по вкладам. Все вместе это должно теоретически тормозить получение новых кредитов со стороны корпоративных заемщиков да и индивидуальных. И таким образом внедрять экономический рост, но заодно и сдерживать инфляцию, поскольку денег должно как бы быть меньше в распоряжении как юридических лиц, так и физических лиц. Я считаю, что это решение не сработает, оно вот только такое демонстрационное твердостью проводимой политики. А связано это с тем, что большая часть денежной накачки в стране производится через бюджет. Бюджет нарастает, и причем в течение года исполнения бюджета по расходам выше, чем запланировано. Я думаю, что это сохранится и в будущем году, а там итак рекордные расходы запланированы. Дефицит бюджета, может быть, ограниченный будет только в том случае, если валютный курс будет снижаться. Тогда будет больше приток этой самой валютной выручки в пересчете на рубли и больше сборы», — пояснил он.

Дубинин отметил, что валютный курс будет определяться скорее расходами бюджета, чем решением Центробанка, поскольку инструментарий ведомства в нынешних условиях «недостаточен для решения задач».

«Нефтегазовые доходы в прошлом году внутри бюджета составили 46% от всего дохода федерального бюджета. А в текущем году вначале был спад вообще экспорта нефти, в том числе и газа, а сейчас это положение несколько выправилось, но думаю, что эта доля будет достаточно высокая. Единственный по-настоящему стабильный источник доходов - это налог на добавленную стоимость, причем значительный кусок этих налогов связан, соответственно, с импортом. По импорту опять же притоки достаточно стабильные этого налога, но вряд ли это компенсирует, если будет уменьшение поступлений от экспортной операции. Достаточно сложная ситуация. Я поэтому думаю, что расходы бюджета будут в большей степени определять экономический рост, уровень инфляции и даже валютный курс, чем решение Центрального банка. Инструментарий Центрального банка в реальных условиях — тех, в которых сейчас работает наша экономика, просто недостаточен для решения всяких задач», — подчеркнул он.

В пятницу Центробанк РФ на заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. ЦБ объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.

В начале октября доллар и евро достигали отметки в 101 и 107 рублей соответственно. В пятницу к 14.30 (мск) доллар стоил 92 рубля, евро — 97 рублей.

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