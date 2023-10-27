«Аэрофлот Техникс» открыл цех по ремонту стоек шасси для самолетов

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлот Техникс» открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

«Компания успешно прошла аудит и получила одобрение Росавиации в рамках сертификата ФАП-285 для выполнения данного вида работ на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Аэрофлоте», в рамках аудита была проверена работа подразделений, профессиональные компетенции сотрудников и внутренние нормативные документы организации, а также осмотрены производственные, складские и офисные помещения. Отмечается, что «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора.

Ранее провайдер выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320. Теперь новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая и капитальный ремонт.

Предполагается, что цех по ремонту стоек шасси, после выхода на производственные мощности, полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы «Аэрофлот», которая обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. При этом провайдер планирует в дальнейшем продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.

Напомним, что в этом году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В условиях санкций Группа «Аэрофлот» последовательно решает задачи по расширению компетенций для технологической независимости в вопросах поддержания летной годности воздушного парка с сохранением высокого уровня безопасности.