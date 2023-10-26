Пентагон назвал сумму оборонной поддержки США Украины за время работы Байдена

Общая сумма военной помощи, оказываемой США Украине, за время президентства Джо Байдена превысила $44,5 млрд. Такими цифрами поделились в пресс-службе Пентагона.

«США взяли обязательства более чем на $44,5 млрд поддержки в безопасности Украины с начала работы администрации Байдена», — указывается в отчете.

Согласно данным американского оборонного ведомства, с начала специальной военной операции РФ на Украине Киев получил $43,9 млрд из них.

Незадолго до этого обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что Байден продолжает поддерживать Украину, так как хочет лишить Россию военных ресурсов.

До этого помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли».

Ранее Киеву предрекли сокращение помощи от США с приходом Джонсона.