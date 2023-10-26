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Курс евро неожиданно превысил 101 рубль

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 23 октября

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Depositphotos

В четверг евро неожиданно укрепился к рублю. За несколько минут до закрытия торгов его курс подскочил с 98,8 до 101,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:54 мск курс европейской валюты достиг отметки в 101,3 рубля (+2,53%) самой высокой отметки с 23 октября этого года. По состоянию к закрытию торгов курс снизился ниже 100 рублей и составил 99,59 рубля. На фоне взлета европейской валюты укрепился и курс доллара с 18:52 мск до 18:59 американец смог подрасти на 32 копейки или на 0,34%. Курс юаня в это же время вырос всего на 2 копейки, с 12,75 до 12,77 рубля (+0,15%).

Рост евро произошел в отсутствие значимых биржевых новостей. Аналогичные аномалии с валютой на российском рынке случались и ранее. Похожие случаи отмечались в ходе биржевых торгов весной этого и осенью прошлого года. Но каких-либо официальных разъяснений от регулятора или торговой площадки по данным скачкам курсов так и не поступало. Зачастую такие резкие скачки курсов вызваны человеческим фактором. На биржевом сленге это называется ошибкой fat finger («ошибка толстого пальца» — когда продавец или покупатель ошибается с размером покупаемого или продаваемого, проще говоря нажимает не на ту клавишу, которую хотел. — прим. «Газета.Ru»).

За предыдущие две недели рубль перешел к укреплению, на фоне подписания 11 октября президентом РФ Владимиром Путиным указа об обязательной продаже экспортной выручки. Указом был определен конкретный перечень экспортеров, в отношении которых введены перечисленные меры, из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Ранее российский эксперт спрогнозировал новый рекорд курсу биткоина.

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