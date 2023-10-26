В Aviasales рассказали о работе сервиса после включения в «приземленные»

Включение Роскомнадзором компании Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис Aviasales, в список «приземленных» в России не повлияет на работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Это контролируемый процесс, и требования регулятора не повлияют на работу сервиса», — говорится в сообщении компании.

Ранее Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited, которая владеет сервисом «Авиасейлс», в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в Российской Федерации. В публикации отмечается, что иностранная компания Go Travel Un Limited попала под действие закона о «приземлении», поскольку «распространяет информацию на русском языке», а ее суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей из РФ.

В расширенный список для «приземления» были включены: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.