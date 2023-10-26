Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Aviasales рассказали о работе сервиса после включения в «приземленные»

Включение РКН сервиса Aviasales в «приземленные» не повлияет на его работу

close
100%
Shutterstock

Включение Роскомнадзором компании Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис Aviasales, в список «приземленных» в России не повлияет на работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Это контролируемый процесс, и требования регулятора не повлияют на работу сервиса», — говорится в сообщении компании.

Ранее Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited, которая владеет сервисом «Авиасейлс», в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в Российской Федерации. В публикации отмечается, что иностранная компания Go Travel Un Limited попала под действие закона о «приземлении», поскольку «распространяет информацию на русском языке», а ее суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей из РФ.

В расширенный список для «приземления» были включены: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий