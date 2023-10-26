Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2023

Альфа-Банк шестой год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2023, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты отметили широкий выбор преимуществ для клиентов, выгодные условия, технологичность решений и высоко оценили работу премиум-менеджеров.

Рейтинг составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG.

Ранее стало известно, что объем выданных за август розничных кредитов Альфа-Банка составил более 111 млрд рублей, что на 57% превышает аналогичный период прошлого года. В компании отметили, что портфель розничных кредитов банка увеличился с начала года на 23% и превысил 1,8 трлн рублей за счет фокуса на обеспеченное кредитование.