Суд не разрешил Europol GAZ судиться с «Газпромом» в Европе

Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорта» и запретил польско-российской компании Europol GAZ продолжать арбитражное разбирательство в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

Иск касался запрета для Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал-Европа, продолжать процесс в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В мае Europol GAZ подала иск на $1,4 млрд к «Газпрому» в связи с прекращением поставок газа в Польшу из-за отказа оплачивать ресурс в рублях. Причем 220 млн компания планировала получить в качестве непогашенного долга за транспортировку газа, а 1,2 млрд компания собиралась получить за пущенную прибыль, так как была лишена возможность пересылать российский газ.

В начале сентября стало известно, что правительство Молдавии решило не рассчитываться с «Газпромом» и сообщило, что из общего долга страны перед компанией в €709 млн она готова выплатить лишь €8,6 млн.

Ранее Болгария заявила, что хочет сократить доходы «Газпрома» от транзита газа в Европу.