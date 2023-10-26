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Силуанов рассказал, почему пенсионеры не идут работать

Силуанов назвал три причины, из-за которых российские пенсионеры не работают

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Минфина Антон Силуанов назвал три основные причины, по которым большинство российских пенсионеров предпочитают не работать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Силуанова, во-первых, это соотношение размера пенсии и предлагаемой зарплаты. Министр отметил, что пенсии регулярно индексируются, а работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты труда. Во-вторых, люди предпочитают не работать по состоянию здоровья. В-третьих, часть пенсионеров занята уходом за внуками, добавил глава Минфина. Силуанов также сообщил, что его ведомство скептически относится к идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров в отдельных сферах, например, в медицине.

«Мне кажется, что это не очень хорошее предложение. Почему? Потому что мы здесь сегментируем, получается, рабочих пенсионеров. Мне кажется неправильным предложением по каким-то отдельным профессиям решать эту проблему», — пояснил он, добавив, что примерно из 35 миллионов пенсионеров в России чуть больше 7 миллионов работают.

До этого россиянам назвали лучший возраст для начала формирования накоплений на пенсию.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ.

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