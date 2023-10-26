Силуанов рассказал, почему пенсионеры не идут работать

Глава Минфина Антон Силуанов назвал три основные причины, по которым большинство российских пенсионеров предпочитают не работать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Силуанова, во-первых, это соотношение размера пенсии и предлагаемой зарплаты. Министр отметил, что пенсии регулярно индексируются, а работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты труда. Во-вторых, люди предпочитают не работать по состоянию здоровья. В-третьих, часть пенсионеров занята уходом за внуками, добавил глава Минфина. Силуанов также сообщил, что его ведомство скептически относится к идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров в отдельных сферах, например, в медицине.

«Мне кажется, что это не очень хорошее предложение. Почему? Потому что мы здесь сегментируем, получается, рабочих пенсионеров. Мне кажется неправильным предложением по каким-то отдельным профессиям решать эту проблему», — пояснил он, добавив, что примерно из 35 миллионов пенсионеров в России чуть больше 7 миллионов работают.

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