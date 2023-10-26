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Биржевые цены на бензин перешли к росту

Цена бензина Аи-92 на бирже вновь превысила 50 тысяч рублей за тонну

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Максим Блинов/РИА «Новости»

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) цена тонны бензина Аи-92 выросла на 1,3% и вновь превысила 50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на СПБМТСБ.

Цена бензина Аи-92 поднялась до 50,5 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — до 55,1 тыс. рублей за тонну (+0,75%). Стоимость летнего дизеля упала на 0,51%, до 56,626 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель немного прибавил в цене — 0,69%, до 58,716 тыс. рублей за тонну, зимний дизель скорректировался на 0,16%, до 71,356 тыс. рублей за тонну. В то же время подорожали авиакеросин (на 0,23%, до 80,5 тыс. рублей за тонну), сжиженный газ (на 6,58%, до 33,7 тыс. рублей за тонну). На Урале и в Сибири стоимость сжиженного газа выросла на 4%, до 29,4 тыс. рублей за тонну.

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания, состоявшегося на прошлой неделе, отметил, что стабилизация ситуации с ценами на топливо в РФ теперь видна невооруженным глазом, как в рознице, так и в мелком опте или поставках для сельхозпроизводителям. В конце совещания нефтяным компаниям была поставлена задача нарастить производство зимнего дизеля перед холодами.

Ранее в правительстве поручили ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо.

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